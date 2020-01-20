Відома модель Джейза Гері, яка страждає рідкісним генетичним захворюванням, знялася в рекламі купальників
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я трохи трясуся, коли пишу це…Нью-Йоркська реклама купальників з моєю участю. Я не могла уявити собі першу зйомку! Почати новий рік ось так! Спасибі всім на знімальному майданчику, хто працював зі мною. Я сповнена вдячності», - пише модель.
Уточнимо, що 21-річна Джейза Гері страждає від вродженої ламеллярного іхтіозу – це генетичне захворювання, при якому шкіра покривається крупнопластинчатыми лусочками, які кожні два тижні відлущується, доставляючи людині хворобливі відчуття.
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Як повідомлялося раніше, модель Джейзі Гері, яка страждає від ламеллярного вродженого іхтіозу, підкорила своєю зовнішністю індустрію моди.
За словами дівчини, вона ніколи раніше не бачила моделей з такою зовнішністю як у неї. Це і спонукало її на те, щоб піти в моделі.
Джейзі розповіла, що при народженні шкіра була схожа на харчову плівку і вона кожні два тижні «скидала» її як рептилія. З-за цього дівчина піддавалася знущанням і цькування з боку однолітків. В результаті майбутня зірка подіумів отримала чимало комплексів.
«Коли я народилася, мої батьки не могли зрозуміти, що зі мною не так, тому я перебувала більшу частину часу в лікарні. Але через кілька місяців мені, нарешті, був поставлений діагноз. Я вперше зрозуміла, що відрізняюся від інших людей вже в свідомому віці, коли побачила, як мої батьки захищають мене», – згадує дівчина.
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