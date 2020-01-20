Відома модель Джейза Гері, яка страждає рідкісним генетичним захворюванням, знялася в рекламі купальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я трохи трясуся, коли пишу це…Нью-Йоркська реклама купальників з моєю участю. Я не могла уявити собі першу зйомку! Почати новий рік ось так! Спасибі всім на знімальному майданчику, хто працював зі мною. Я сповнена вдячності», - пише модель.

Уточнимо, що 21-річна Джейза Гері страждає від вродженої ламеллярного іхтіозу – це генетичне захворювання, при якому шкіра покривається крупнопластинчатыми лусочками, які кожні два тижні відлущується, доставляючи людині хворобливі відчуття.

Як повідомлялося раніше, модель Джейзі Гері, яка страждає від ламеллярного вродженого іхтіозу, підкорила своєю зовнішністю індустрію моди.

За словами дівчини, вона ніколи раніше не бачила моделей з такою зовнішністю як у неї. Це і спонукало її на те, щоб піти в моделі.

Джейзі розповіла, що при народженні шкіра була схожа на харчову плівку і вона кожні два тижні «скидала» її як рептилія. З-за цього дівчина піддавалася знущанням і цькування з боку однолітків. В результаті майбутня зірка подіумів отримала чимало комплексів.

«Коли я народилася, мої батьки не могли зрозуміти, що зі мною не так, тому я перебувала більшу частину часу в лікарні. Але через кілька місяців мені, нарешті, був поставлений діагноз. Я вперше зрозуміла, що відрізняюся від інших людей вже в свідомому віці, коли побачила, як мої батьки захищають мене», – згадує дівчина.

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