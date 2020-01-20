Известная модель Джейза Гэри, которая страдает редким генетическим заболеванием, снялась в рекламе купальников
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я немного трясусь, когда пишу это…Нью-Йорская реклама купальников с моим участием. Я не могла представить себе первую съемку! Начать новый год вот так! Спасибо всем на съемочной площадке, кто работал со мной. Я полна благодарности», - пишет модель.
Уточним, что 21-летняя Джейза Гэри страдает от врожденного ламеллярного ихтиоза – это генетическое заболевание, при котором кожа покрывается крупнопластинчатыми чешуйками, которые каждые две недели отшелушивается, доставляя человеку болезненные ощущения.
Горячая экс-Nikita подняла ногу и засветила все сочные места: "Мои правила"
Непоправимое случилось со звездой КВН, его шутки помнят все: "Ушел в светлый праздник Крещения"
Влажная Королева подразнила открытым телом на камеру: "Шикарная баба"
Озорная Никитюк сняла с себя все и устроила пляски перед зеркалом: даже Яма не устоит
Как сообщалось ранее, модель Джейзи Гэри, которая страдает от ламеллярного врожденного ихтиоза, покорила своей внешностью индустрию моды.
По словам девушки, она никогда раньше не видела моделей с такой внешностью как у нее. Это и сподвигло ее на то, чтобы пойти в модели.
Джейзи рассказала, что при рождении кожа была похожа на пищевую пленку и она каждые две недели «сбрасывала» ее как рептилия. Из-за этого девушка подвергалась издевательствам и травле со стороны сверстников. В результате будущая звезда подиумов получила немало комплексов.
«Когда я родилась, мои родители не могли понять, что со мной не так, поэтому я находилась большую часть времени в больнице. Но через несколько месяцев мне, наконец, был поставлен диагноз. Я впервые поняла, что отличаюсь от других людей уже в сознательном возрасте, когда увидела, как мои родители защищают меня», – вспоминает девушка.
Напомним, что конкурсантку «Мисс Украина» заподозрили в увеличении груди.
Как сообщала Politeka, победительница конкурса красоты в России ужаснула внешним видом.
Также Politeka писала, что самая красивая девочка России разбилась в ДТП из-за пьяного вице-губернатора.