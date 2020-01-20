Известная модель Джейза Гэри, которая страдает редким генетическим заболеванием, снялась в рекламе купальников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я немного трясусь, когда пишу это…Нью-Йорская реклама купальников с моим участием. Я не могла представить себе первую съемку! Начать новый год вот так! Спасибо всем на съемочной площадке, кто работал со мной. Я полна благодарности», - пишет модель.

Уточним, что 21-летняя Джейза Гэри страдает от врожденного ламеллярного ихтиоза – это генетическое заболевание, при котором кожа покрывается крупнопластинчатыми чешуйками, которые каждые две недели отшелушивается, доставляя человеку болезненные ощущения.

Как сообщалось ранее, модель Джейзи Гэри, которая страдает от ламеллярного врожденного ихтиоза, покорила своей внешностью индустрию моды.

По словам девушки, она никогда раньше не видела моделей с такой внешностью как у нее. Это и сподвигло ее на то, чтобы пойти в модели.

Джейзи рассказала, что при рождении кожа была похожа на пищевую пленку и она каждые две недели «сбрасывала» ее как рептилия. Из-за этого девушка подвергалась издевательствам и травле со стороны сверстников. В результате будущая звезда подиумов получила немало комплексов.

«Когда я родилась, мои родители не могли понять, что со мной не так, поэтому я находилась большую часть времени в больнице. Но через несколько месяцев мне, наконец, был поставлен диагноз. Я впервые поняла, что отличаюсь от других людей уже в сознательном возрасте, когда увидела, как мои родители защищают меня», – вспоминает девушка.

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