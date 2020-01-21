Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Гейл Келлі, практично кожен день ділитися відвертими фотографіями

Нещодавно зірка опублікувала знімки в купальнику, пише Рoliteka.net. Виглядає модель просто чудово.

Купальник з великим вирізом спереду підкреслив груди моделі. Пишні принади ледь не вивалюються з відвертого вбрання.

По всій видимості, на Келлі практично немає макіяжу її очі приховують помаранчеві окуляри.

Модель красиво вигиналася, демонструючи свої апетитні принади. В її руках - пістолет.

Також на одному з кадрів Гейл позує у комп'ютера з диском в руках. Ймовірно, в новій фотоссессии модель постає в образі спокусливої шпигунки.

"Вона на місії" і "У вихідні дні ... 🔫🔫🔫", - підписала фото знаменитий ангел.

Обидві публікації з фотографіями зібрали близько 100 тисяч лайків і багато комментарів.

Зовнішність моделі вихваляли і говорили, що такий образ їй пасує: "Ого, не вистачає дихання від краси!"

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі в Instagram "Victoria’s Secret" підписані 1,3 мільйона осіб.

Нагадаємо, Гейл Келлі повідомила, що стала обличчям одного з брендів одягу. Зірка опублікувала кілька фото, які продемонструвала вбрання фірми.

На першому знімку Келлі позувала на багажнику машини. На знаменитості - яскравий ліфчик, який підкреслив її пишний бюст. А чорні штани з посадкою на талії ідеально сіли на тонкій талії красуні.

На другому - Келлі Гейл з'явилася на сидінні кабріолета. Зірка продемонструвала на собі вбрання з тонким чорним мереживом і червоною вишивкою.

Нагадаємо також, що модель "Victoria’s Secret" похвалилася ідеальними формами - струнким тілом, накаченим пресом і пишним бюстом.

Дівчина перебувала на сидінні, розставляючи ноги, читаючи журнал і попиваючи, ймовірно, алкогольний написток, пляшки з яким стояли на столику.

Раніше повідомлялося, що модель Victoria’s Secret Хайді Клум постала в модному корсеті і пальто поверх нього.

В кадрі модель ніби намагається втекти від натовпу шанувальників, яка, тим не менш, її не особливо турбує, так як за огорожею.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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