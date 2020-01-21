Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, практически каждый день делиться откровенными фотографиями

Недавно звезда опубликовала снимки в купальнике, пишет Рoliteka.net. Выглядит модель просто великолепно.

Купальник с большим вырезом впереди подчеркнул грудь модели. Пышные прелести едва не вываливаются из откровенного наряда.

По всей видимости, на Келли практически нет макияжа ее глаза скрывают оранжевые очки.

Модель красиво изгибалась, демонстрируя свои аппетитные прелести. В ее руках - пистолет.

Также на одном из кадров Гейл позирует у компьютера с диском в руках. Вероятно, в новой фотоссессии модель предстает в образе соблазнительной шпионки.

"Она на миссии" и "В выходные дни ... 🔫🔫🔫", - подписала фото знаменитый ангел.

Обе публикации с фотографиями собрали около 100 тысяч лайков и много комментариев.

Внешность модели восхваляли и говорили, что такой образ ей к лицу: "Ого, не хватает дыхания от красоты!"

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели в Инстаграм "Victoria’s Secret" подписаны 1,3 миллиона человек.

Напомним, Келли Гейл сообщила, что стала лицом одного из брендов одежды. Звезда опубликовала несколько фото, в которых продемонстрировала наряды фирмы.

На первом снимке Келли позировала на багажнике машины. На знаменитости - яркий лифчик, который подчеркнул ее пышный бюст. А черные брюки с посадкой на талии идеально сели на тонкой талии красотки.

На втором - Келли Гейл предстала на сиденье кабриолета. Звезда продемонстрировала на себе наряд с тонким черным кружевом и красной вышивкой.

Напомним также, что модель "Victoria’s Secret" похвасталась идеальными формами - стройным телом, накаченным прессом и пышным бюстом.

Девушка находилась на сиденье, расставляя ноги, читая журнал и попивая, вероятно, алкогольный написток, бутылки с которым стояли на столике.

Ранее сообщалось, что модель Victoria’s Secret Хайди Клум предстала в модном корсете и пальто поверх него.

В кадре модель будто пытается сбежать от толпы поклонников, которая, тем не менее, ее не особо и беспокоит, так как за ограждением.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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