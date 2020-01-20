Правоохоронці у Херсоні з БТРами проводять спецоперацію із затримання членів організованої злочинної організації

Про це в понеділок, 20 січня, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Керівником банди виявився колишній помічник нардепа попередніх скликань, який причетний до приховування нападу на Катерину Гандзюк.

Наголошується, що злочинна організація здійснювала в регіоні насильство над людьми і підпали чужого майна.

Спецоперація проводиться в Херсоні та інших населених пунктах області.

Як інформує прокуратура, повідомлено про підозру керівника злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань.

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно вказаної особи вже знаходиться на розгляді Приморського районного суду р. Одеси з угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Катерину Гандзюк.

Також повідомляється про підозру іншим членам злочинної організації.

Як повідомлялося раніше, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було вражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

Її батько Віктор Гандзюк та активісти продовжують шукати справедливості.

У червні 2019 року координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбина засудили до шести з половиною років в'язниці, а безпосередньо напав на активістку Микиту Грабчука до 6 років.

Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

Всіх обвинувачених зобов'язали сплатити 50 тис. грн на покриття судових витрат.

Нагадаємо, вбивця Гандзюк зізнався у всьому.

Як повідомляла Politeka, справа Каті Гандзюк переносять у Дніпро.

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