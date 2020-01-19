Олена Омович, яка більше відома як українська Кардашьян, показала кілька образів в обтягуючому костюмі, через що нарвалася на критику

Інста-модель покрутилася біля дзеркала в різних позах, демонструючи не скільки наряд, скільки свої принади, які зробила у пластичного хірурга. Через це її почали критикувати у мережі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Омович у соцмережі Instagram.

Так, на фото вона поставила камеру і вирішила зняти кілька спекотних образів для соцмережі. Так, об'єктив знімав її знизу, через що тіло Омович здавалося ще худішим, ніж є насправді, а голова більше. Вона показала образ в гірчичному костюмі з відвертим декольте і в чорних чоботях, а також із закритим топом і обтягуючими лосинами блідо-рожевого кольору. Після чого вона розпустила волосся і продемонструвала червоний костюм із застібкою на грудях.

«Вогонь», «Шикарно», «Кожен образ жіночний і сексуальний», «Худа жахливо», «За силікон?», «Це справа кожного!!! Якщо їм так комфортно, то чому б і ні, сама за природність у плані своєї зовнішності!», «не дай Бог за таке триматися», «Олена💣яка попа», «Я обезоружена вашою зовнішністю і кльовим характером❤️», «Офігенний образи», «Крутооо», «як завжди круто😍», «Просто вогонь», «Краса», «Ти дуже яскраво і чудово виглядаєш❤️», «Кайф», «Радуєте мої очі💖», «Клас», «Потрясно», «Карколомно», «Фігура 👎», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше красуня поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Модель з'явилася в короткому сірому топі з мультяшним принтом - качкою Дональдом Даком.

Омович заінтригувала фанатів, оголосивши, що дещо змінила в зовнішності. Що саме, модель поки не повідомляє.

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