Американська зірка Кім Кардашьян кардинально змінила свій імідж

Як повідомляє Politeka.net, Кім Кардашьян відноситься до тих зірок, які часто змінюють свій образ, адже не можуть перебувати в одному і тому ж занадто довго. Зовсім нещодавно Кім показала нову зачіску - довге каре шоколадного відтінку, укладене в легкі хвилі.

А вже сьогодні вона показала нові зміни в образі - зірка перефарбувалася в блондинку. Правда судячи з напису вона зробила це в рамках рекламної кампанії власного бренду KKW Beauty.

Зірка рекламує нові відтінки тіней з металевим ефектом, тому приміряла відповідний наряд, який спокусливо підкреслив її пишні форми.

Так, зірка соцмереж красується в боді з високим горлом і вирізами на стегнах, яке доповнили босоніжки зі шнурівкою.

Головною складовою чарівного лука – яскравий макіяж з використанням вже згаданих тіней, а також довге біле волосся, розпущене по плечах м'якими хвилями.

Користувачі мережі в коментарях висловили повний захват від побаченого і засипали дівчину всілякими компліментами:

"Вам дуже пасують світлі локони і такий спокусливий образ", "Ви прекрасні в будь-якому образі, але з цим світлим волоссям Ви просто красуня", "Королева 😍", "Неймовірна краса в одному знімку".

Також раніше повідомлялося, що на своїй сторінці світська левиця і дружина репера Каньє Уеста опублікувала фотографії, на яких позує в довгій атласній сукні на тонких бретелях з тигровим принтом. Причому морда тварини припадає як раз на груди красуні.

Кім позує, стоячи біля каменя, а також на шезлонгу. Її волосся зібране в косу, на вухах – масивні сережки у вигляді хрестів. Образ багатодітна мати доповнила сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.