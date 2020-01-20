Фігуриста британка Демі Роуз показала відверті кадри з відпочинку

Модель, яку через пишні форми часто порівнюють з Кім Кардашьян, цього разу підтвердила своє реноме "гарячої" і необтяженої забобонами красуні... Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram фотомоделі.

Так на новому опублікованому фото Роуз красується в міні-бікіні - груди артистки буквально випирають з-під шторок купальника, також на Роуз були мініатюрні трусики, які вона притримувала руками. Своє густе волосся пишногруда фотомодель розпустила і ефектно посміхалася на камеру.

Фоном для чергових яскравих і привертаючих увагу знімків, стали мальовничі пейзажі Каліфорнії - Роуз стояла на скелях біля води.

Шанувальники артистки просто вибухнули потоком коментарів на адресу артистки - пишуть, що така красуня певно користується у протилежної статі великим успіхом, а також про те, що перед такою красунею - неможливо встояти.

Раніше, на іншому своєму новому знімку Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокуючій позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.

Крім того, модель приміряла перуку з чорного волосся, чим стала схожою на оригінал, на який вона, можливо, прагне бути схожою - Кім Кардашьян. Деяким, прада, фанатам і користувачам в мережі її зачіска нагадала мультяшну "качку-красуню" з "Качиних історій". Більшість же пише про те, що дівчина перевершує своєю поведінкою в мережі всі можливі очікування і виглядає неймовірно спокусливо.

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