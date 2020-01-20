Фигуристая британка Деми Роуз показала откровенные кадры с отдыха

Модель, которую из-за пышных форм часто сравнивают с Ким Кардашьян, в этот раз подтвердила свое реноме "горячей" и необремененной предрассудками красавицы... Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram фотомодели.

Так на новом опубликованом фото Роуз красуется в мини-бикини - грудь артистки буквально выпирает из-под шторок купальника, также на Роуз были миниатюрные трусики, которые она придерживала руками. Свои густые волосы пышногрудая фотомодель распустила и эффектно улыбалась на камеру.

Фоном для очередных ярких и привлекающих внимание снимков, стали живописные пейзажи Калифорнии - Роуз стояла на скалах у воды.

Поклонники артистки просто взорвались потоком комментариев в адрес артистки - пишут, что такая красавица наверняка пользуется у противоположного пола большим успехом, а также о том, что перед такой красоткой - невозможно устоять.

Ранее, на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

Кроме того, модель примерила парик из черных волос, чем еще более стала походить на оригинал, на который она, возможно, стремится быть похожей - Ким Кардашьян. Некоторым, прада, фанатам и пользователям в сети ее прическа напомнила мультяшную "утку-красотку" из "Утиных историй". Большинство же пишет о том, что девушка превосходит своим поведением в сети все возможные ожидания и выглядит невероятно соблазнительно.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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