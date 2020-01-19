Ангел Victoria’s Secret і одна з кращих моделей світу Белла Хадід здалася у відвертому вбранні

Манекенниця вийшла на подіум в досить відвертому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram жінки, яку в минулому році світовий глянець назвав найкрасивішою в світі.

Успішна модель не соромиться показати себе у всій красі - часто її особисті фотографії і відео носять пікантний характер і "гуляють" по мережі місцями. Цей раз не став винятком, Белла показала підмостки модного показу Jacquemus, а також подякувала молодому і одному з найбільш талановитих модельєрів сучасності Симону Жакмю за можливість взяти участь у його творчому дійстві:

"...Я б хотіла дивитися це чудове шоу, як глядач і вийти на подіум показу в одночасно!. Неймовірно, дякую за все...", - підписала Белла свої кадри.

Крім іншого, шанувальників артистка порадувала виходом на поьої частини сукні простого крою.

Раніше Белла показала як відпочиває. Очевидно, одягненою не так комфортно лежати на траві, тому зоряна красуня роздяглася у прямому сенсі слів "до трусів", а свої груди артистка лише злегка прикрила краєм сорочки.

Дівчина прийняла провокуючу позу, лежала вона в стильному сонцезахисті, і частково - у білій білизні.

Шанувальники просто оніміли, спершу, від того, що побачили, тепер же - традиційно засипають дівчину компліментами.

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