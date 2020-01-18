Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Відома модель, яку часто називають британською Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз пишнотіла модель похвалилася пікантним знімком халаті. Завдяки широкому декольте, Демі дала можливість розглянути свою шикарні груди у всій красі.

Поряд з моделлю можна побачити величезний букет троянд, а в підписі до світлини вона нагадала своїм передплатникам про день Святого Валентина.

Вона поцікавилася, скільки сердець зможе розбити в цей день.

В коментарях шанувальники Демі, як завжди, захопилися її видом, що і відобразилося в більш ніж 300000 тисяч лайків під фото.

Не так давно, модель опублікувала знімок, на якому постала в одній нижній білизні.

Демі позувала на підлозі, розкинувши ноги, а одягалася вона в чорний ліфчик і напівпрозорі трусики, ледве приховували її інтимне місце. Свої хвилясте чорне волосся дівчина закинула набік. Вона звабно дивилася з-під окулярів.

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