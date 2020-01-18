Модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ
Известная модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.
Как сообщает Politeka.net, новое фото девушка опубликовала на своей страничке в Instagram.
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На этот раз пышнотелая модель похвасталась пикантным снимком халате. Благодаря глубочайшему декольте, Деми дала возможность рассмотреть свою шикарную грудь во всей красе.
Рядом с моделью можно увидеть огромный букет роз, а в подписи к снимку она напомнила своим подписчикам о дне Святого Валентина.
Она поинтересовалась, сколько сердец сможет разбить в этот день.
В комментариях поклонники Деми, как всегда, восхитились ее видом, что и отобразилось в более чем 300000 тысячах лайков под фото.
Не так давно, модель опубликовала снимок, на котором предстала в одном нижнем белье.
Деми позировала на полу, раскинув ноги, а облачилась она в черный лифчик и полупрозрачные трусиках, едва скрывали ее интимное место. Свои волнистые черные волосы девушка закинула набок. Она маняще смотрела из-под очков.
Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.