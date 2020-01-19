Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, повідомила, що стала обличчям бренду одягу

Модель опублікувала в Instagram пост, поставши в спокусливих образах, пише Рoliteka.net.

На першому знімку Келлі позує на багажнику машини. Вона підняла своє довге волосся руками і закрила очі. На знаменитості - яскравий ліфчик, який підкреслив її пишний бюст. А чорні штани з посадкою на талії ідеально сіли на тонкій талії красуні.

Доповнили образ аксесуари і макіяж, який надав свіжості обличчю і тілу.

Знаменитість виглядала чудово, а авто з відкидним верхом доповнили гарне фото з моделлю.

На другому знімку розкішна Келлі Гейл вже позує на сидінні кабріолета. Зірка продемонструвала на собі вбрання з тонким чорним мереживом і червоною вишивкою.

Глибоке декольте підкреслило груди моделі "Victoria’s Secret". "Це справжня краса", - інших слів не підібрати.

"Натхненно оголошую, що я - обличчя нової колекції valentine's @prettylittlething", - написала знаменитість.

За день публікація красуні набрала майже 40 тисяч лайків та багато коментарів. Келлі написали, що вона виглядає чудово в представлених нарядах.

Нагадаємо, нещодавно Келлі Гейл позувала у довгій різноколіровій сорочці. Великий пояс підкреслив тонку талію зірки. Образ моделі "Victoria’s Secret" завершили стильні окуляри і сумочка.

Примітно, що під нарядром у Келлі не було спідньої білизни. Соковиті принади злегка виглядали з-під тонкої сорочки, яка ледь прикривала сідниці зірки.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл показала ідеальні форми в яскравому бікіні.

Ангел Victoria’s Secret трохи розставила ноги, дивлячись на горизонт. Її ідеальний образ завершили косички.

Пухкі губи і пильний погляд - зробили фото чудовим.

Нагадаємо також, що Келлі показала красиве тіло в крихітному блакитному бікіні, яке ледь прикрило її груди. Також дівчина показала свій пружний живіт і стрункі ніжки.

Дівчина розпустила вологе від купання волосся. Виглядає Келлі просто приголомшливо.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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