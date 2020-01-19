Звезда выставила напоказ то, чем ее наградила природа

Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, сообщила, что стала лицом бренда одежды

Модель опубликовала в Инстаграм пост, представ в соблазнительных образах, пишет Рoliteka.net.

На первом снимке Келли позирует на багажнике машины. Она приподняла свои длинные волосы руками и закрыла глаза. На знаменитости - яркий лифчик, который подчеркнул ее пышный бюст. А черные брюки с посадкой на талии идеально сели на тонкой талии красотки.

Дополнили образ аксессуары и макияж, который придал свежести лицу и телу.

Знаменитость выглядела нереально, а авто с откидным верхом дополнили красивое фото с моделью.

На втором снимке роскошная Келли Гейл уже позирует на сиденье кабриолета. Звезда продемонстрировала на себе наряд с тонким черным кружевом и красной вышивкой.

Глубокое декольте подчеркнуло грудь модели "Victoria’s Secret". "Это настоящее великолепие", - других слов не подобрать.

"Воодушевленно объявляю, что я - лицо новой коллекции Valentine's @prettylittlething", - написала знаменитость.

За день публикация красавицы набрала почти 40 тысяч лайков и много комментариев. Келли написали, что она выглядит чудесно в представленных нарядах.

Напомним, недавно Келли Гейл позировала в длинной разноцветной рубашке. Большой пояс подчеркнул тонкую талию звезды. Образ модели "Victoria’s Secret" завершили стильные очки и сумочка.

Примечательно, что под нарядром у Келли не было нижнего белья. Сочные прелести слегка выглядывали из-под тонкой рубашки, которая едва прикрывала ягодицы звезды.

Ранее мы писали, что Келли Гейл показала идеальные формы в ярком бикини.

Ангел Victoria’s Secret немного расставила ноги, глядя на горизонт. Ее идеальный образ завершили косички.

Пухлые губы и пристальный взгляд - сделали фото превосходным.

Напомним также, что Келли показала красивое тело в крохотном голубом бикини, которое едва прикрыло ее грудь. Также девушка показала свой упругий живот и стройные ножки.

Девушка распустила влажные от купания волосы. Выглядит Келли просто потрясающе.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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