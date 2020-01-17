Зоряна модель і одна з найяскравіших ангелів Victoria’s Secret за всю історію шоу показала все, чим її щедро нагородила природа

Зірка світових подіумів Хайді Клум вже не така молода, але, з завидною регулярністю, демонструє фанам, що не дарма носить нехай і умовне, але "звання" однієї з небагатьох найкращих манекенниць світу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряної німкені.

Так на новому опублікованому Хайді знімку вона постала в модному корсеті і пальто поверх нього, демоструючи на професійному знімку всю глибину задуму фотографа і авторів: "слава для жінки - вища нагорода і тягар одночасно" - щось у цьому роді. В кадрі модель ніби намагається втекти від натовпу шанувальників, який, тим не менш, її не особливо турбує, бо за огорожею.

Знімок вийшов дуже ефектним: Хйди Клум частково засвітила груди, ноги і ще показала свою тоненьку талію, волосся знаменитості було розпатлане, що додало кадру ще більшої жвавості, в камеру знаменитість не дивиться - словом, справжня "діва".

Також раніше 46-річна модель вирішила похвалитись своїми довгими ніжками, але, схоже, навіть трохи перестаралася.

Так на новому знімку артистка з'явилася в екстремальній-міні сукні - Хайді вся блищала, немов новорічна ялинка. Знаменитість закинула ноги на диванчик і впевнено дивиться в камеру.

Доповнив образ яскравий макіяж - нагадаємо, Клум вже 46, але німкеня не перестає дивувати публіку - прекрасна фігура, пристаріле, але все ж не геть згублене гулянками обличчя, активний спосіб життя, молодий чоловік.

Нагадаємо також і про те, що раніше Хайді Клум показала себе в неформальній обстановці і повністю голою.

Жінка повернулася спиною до свого фотографа, цілком ймовірно, що це був молодий чоловік моделі. На фото видно, що артистка повністю роздягнена, а також чітко видніється частина її голих грудей.

Волосся білява красуня розпустила і запустила в них свою руку. Фоном для фото послужили білосніжні простирадла й віддалений курортний пейзаж.

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