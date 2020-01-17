Звездная модель и одна из самых ярких ангелов Victoria’s Secret за всю историю шоу показала все, чем ее щедро наградила природа

Звезда мировых подиумов Хайди Клум уже не так молода, но, с завидной регулярностью, демонстрирует фанам, что не зря носит пусть и условное, но "звание" одной из немногих лучших манекенщиц мира. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной немки.

Так на новом опубликованном Хайди снимке она предстала в модном корсете и пальто поверх него, демострируя на профессиональном снимке всю глубину задумки фотографа и авторов: "слава для женщины - высшая награда и бремя одновременно" - что-то в этом роде. В кадре модель будто пытается сбежать от толпы поклонников, которая, тем не менее, ее не особо и беспокоит, так как за ограждением.

Снимок получился очень эффектным: Хйди Клум частично засветила грудь, ноги и еще показала свою тоненькую талию, волосы знаменитости были растрепаны, что придало кадру еще большей живости, в камеру знаменитость не смотрит в камеру - словом, настоящая "дива".

Раньше 46-летняя модель решила прихвастнуть своими длинными ножками, но, похоже, даже немного перестаралась.

Так на новом снимке артистка предстала в экстремальном-мини платье - Хайди вся блестела, словно новогодняя елка. Знаменитость забросила ноги на диванчик и уверенно смотрит в камеру.

Образ дополнил яркий макияж - напомним, Клум уже 46, но немка не перестает удивлять публику - прекрасная фигура, постаревшее, но все же не утратившее былой привлекательности лицо, активный образ жизни, молодой супруг.

Напомним и о том, что ранее Хайди Клум показала себя в неформальной обстановке и полностью голой.

Женщина повернулась спиной к своему фотографу, вполне вероятно, что это был молодой муж модели. На фото видно, что артистка полностью раздета, а также отчетливо виднеется часть ее голой груди.

Волосы белокурая красавица распустила и запустила в них свою руку. Фоном для фото послужили белоснежные простыни и отдаленный курортный пейзаж.

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