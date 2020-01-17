Модель мега-популярна у всьому світі – шанувальники її буквально атакують

Белла Хадід показала кадри з життя – наскільки вона популярна, і зблизька, засвітила своє бездоганне тіло і прекрасне обличчя

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.

Цього разу ангел Victoria’s Secret відвідала показ Louis Vuitton. Модний дім представив чоловічу колекцію осінь-зима 2020. На особистих кадрах зірки світових подіумів видно, що коли та наближалася в оточенні, ймовірно, охорони до місця показу її атакували фани, натовп буквально оточив манекенницю, суєта навколо діви буквально змусила її "пробігтися" швидким кроком до місця призначення.

Артистка також показала кілька портретних кадрів на підступах до павільйону, де чітко видно її "ідеальний" профіль і анфас, а також показала свою бездоганну фігуру в незвичайному відкритому костюмі, модному пальто і взутті на масивних платформі і каблуці.

Додамо, що в минулому році модель визнали найкрасивішою жінкою планети.

Белла Хадід показалася в провокуючій позі і "невидимій" білизні.

Цього разу зоряна манекенниця показала публіці в мережі свої підкачані сідниці - у так званих сторіз фігуриста дама позувала в стрінгах, що складаються з пари тонких чорних смужок. Також на Беллі була джинсова куртка, ймовірно, від відомого світового модного будинку.

Своє негусте волосся модель зібрала в пучок, підвела руки до верху і також продемонструвала свій "ідеальний", але не від природи, а завдяки старанням пластичних хірургів профіль.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret показала свої приголомшливі форми

Як раніше повідомляла Politeka, відома модель прокоментувала свою худобу

Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про свої комплекси