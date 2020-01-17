Екс-учасниця популярного в Україні, Росії та на території всього пострадянського простору музколективу ВІА Гра вирушила відпочивати на популярний курорт

Міша Романова релаксує на острові Маврикій і показує, як саме вона це робить. Без знімків відвертого характеру - не обійшлося.

На нових, ймовірно, аматорських опублікованих зіркою сцени кадрах, вона красується в приголомшливій сукні насиченого рожевого кольору з вертикальним розрізом. Позувала знаменитість на містку біля води, всіляко намагаючись показати, як же їй тут - на острові - добре, легко, красиво і цікаво.

У підписи до знімків вона написала про "торканнях вітру" і продемонструвала на них всі переваги своєї стрункої і жіночної фігури.

Шанувальники в захваті від побаченого - вважають, що Міша більш або менш "натуральна красуня", яка не зловживає популярною серед знаменитостей пластикою і тому подібним, а також відзначають її здоровий спортивний вигляд і фігуру.

Раніше ми писали про те, що екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва показала, як відпочиває з сім'єю.

Чи був з відомою російською артисткою на відпочинку її не менш відомий коханий Валерій Меладзе - невідомо, але свою дитину і домашнього улюбленця співачка на фото засвітила.

Цього разу Альбіна Джанабаєва вирушила в справжню зимову казку. Погляду прихильників постали засніжені простори північного заходу Європи - вона побувала у Фінляндії. Пізніше - виконавиця засвітилася в Москві, і все так само без макіяжу:

"Додала кольору похмурого вівторка і рада)))), а знаєте чому? Деякі перехожі посміхалися, і це здорово! Всім посмішок і тепла 💓💓💓", - пише співачка.

Так на нових кадрах Джанабаєва позує в яскравій куртці і посміхається, раніше - артистка також посміхалася на камеру, катаючись на упряжці з собаками, а ще раніше - показала, як їй затишно і тепло біля новорічної ялинки, каміна і з домашнім улюбленцем - песиком на руках.

У всіх випадках струнка співачка не хвилювалася з приводу виходів без косметики, а, схоже, просто отримувала задоволення від того, що відбувається. Але не всім її шанувальникам її така "простота" подобається.

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