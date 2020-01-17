Экс-участница популярного в Украине, России и на територии всего постсоветского пространства музколлектива ВИА Гра отправилась отдыхать на популярный курорт
Миша Романова релаксирует на острове Маврикий и показывает, как именно она это делает. Без снимков откровенного характера - не обошлось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.
На новых, вероятно, любительских кадрах опубликованных звездой сцены, она красуется в потрясающем платье насыщенного розового цвета с вертикальным разрезом. Позировала знаменитость на мостике у воды, всячески пытаясь показать, как же ей здесь - на острове - хорошо, легко, красиво и интересно.
В подписи к снимкам она написала о "касаниях ветра" и продемонстрировала на них все преимущества своей стройной и женственной фигуры.
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Поклонники в восторге от увиденного - считают, что Миша более или менее "натуральная красавица", которая не злоупотребляет популярной среди знаменитостей пластикой и тому подобным, а также отмечают ее здоровый спортивный вид и фигуру.
Ранее другая экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева показала, как отдыхает с семьей.
Был ли с известной российской артисткой на отдыхе ее не менее известный возлюбленный Валерий Меладзе - неизвестно, но своего ребенка и домашнего любимца певица на фото засветила.
На сей раз Альбина Джанабаева отправилась в настоящую зимнюю сказку. Взору поклонников предстали заснеженные просторы северо-запада Европы - она побывала в Финляндии. Позже - исполнительница засветилась в Москве, и все так же без макияжа:
"Добавила цвета хмурому вторнику и рада)))), а знаете почему? Некоторые прохожие улыбались, и это здорово! Всем улыбок и тепла 💓💓💓", - пишет певица.
Так на новых кадрах Джанабаева позирует в яркой куртке и улыбается, ранее - артистка также улыбалась на камеру, катаясь на упряжке с собаками, а еще раньше - показала, как ей уютно и тепло у новогодней елки, камина и с домашним любимцем - песиком - на руках.
Во всех случаях стройная певица не волновалась по поводу выходов без косметики, а, похоже просто получала удовольствие от происходящего. но не всем ее поклонникам ее такая "простота" нравится.
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