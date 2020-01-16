Екс-ангел Victoria's Secret Лілі Олдрідж показала ідеальні форми при відсутності на її тілі білизни
Американська топ-модель знялася у відвертій фотосесії для глянцю. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.
На професійних кадрах зоряна манекенниця постала в образі спокусливої учасниці родео - "гаряча наїзниця" позувала в коротеньких шортах, ковбойському капелюсі, зрозуміло, джинсах і без одягу.
Публіку у мережі настільки захопили кадри, що фолловери стали їй писати про повернення моделі в шоу Victoria's Secret, мовляв така красуня повинна продовжувати виходити на подіум незабутнього шоу.
Також підписники відзначили, що Лілі з роками стає тільки краще, і що образ "істинної американки" їй вдався на славу.
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Раніше ми писали про те, що інша екс-ангел Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол засвітила підкачані сідниці.
Зоряна манекенниця позувала для студійних знімків. Так на нових опублікованих кадрах модель вирішила проявити всю свою чарівність і трохи пококетувати на камеру. Фото, де знаменитість "повалялась" на диванчику повернувшись до об'єктиву задом - вийшли просто приголомшливими.
Засмагла красуня своїми знімками розохотила публіку у мережі, не дивно, адже окрім тоненьких смуг леопардового, ймовірно, купальника на ефектній блондинці нічого не було. На фото видно її стегна, ніжки і сідниці.
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