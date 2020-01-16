Экс-ангел Victoria's Secret Лили Олдридж показала идеальные формы при отсутствии на ее теле белья
Американская топ-модель снялась в откровенной фотосессии для глянца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.
На профессиональных кадрах звездная манекенщица предстала в образе соблазнительной участницы родео - "горячая наездница" позировала в коротеньких шортах, ковбойской шляпе, разумеется, джинсах и без одежды.
Публику в сети настолько восхитили кадры, что фолловеры стали ей писать о возвращении модели в шоу Victoria's Secret, мол такая красавица должна продолжать выходить на подиум совершенно потрясающего шоу.
Также подписчики отметили, что Лили с годами становится только лучше, и что образ "истинной американки" ей удался на славу.
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Ранее мы писали о том, что другая экс-ангел Victoria’s Secret Кендис Свейнпол засветила подкачанные ягодицы.
Звездная манекенщица позировала для студийных снимков. Так на новых опубликованных кадрах модель решила проявить все свое очарование и немного пококетничать на камеру. Фото, где знаменитость "повалялась" на диванчике повернувшись к объективу задом - получились просто потрясающими.
Загорелая красавица своими снимками раззадорила публику в сети, не удивительно, ведь кроме тоненьких полос леопардового, вероятно, купальника на эффектной блондинке ничего не было. На фото видны ее бедра, ножки и ягодицы.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret показала свои потрясающие формы
Как ранее сообщала Politeka, известная модель прокомментировала свою чрезмерную худобу
Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах