Экс-ангел Victoria's Secret Лили Олдридж показала идеальные формы при отсутствии на ее теле белья

Американская топ-модель снялась в откровенной фотосессии для глянца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

На профессиональных кадрах звездная манекенщица предстала в образе соблазнительной участницы родео - "горячая наездница" позировала в коротеньких шортах, ковбойской шляпе, разумеется, джинсах и без одежды.

Публику в сети настолько восхитили кадры, что фолловеры стали ей писать о возвращении модели в шоу Victoria's Secret, мол такая красавица должна продолжать выходить на подиум совершенно потрясающего шоу.

Также подписчики отметили, что Лили с годами становится только лучше, и что образ "истинной американки" ей удался на славу.

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Звездная манекенщица позировала для студийных снимков. Так на новых опубликованных кадрах модель решила проявить все свое очарование и немного пококетничать на камеру. Фото, где знаменитость "повалялась" на диванчике повернувшись к объективу задом - получились просто потрясающими.

Загорелая красавица своими снимками раззадорила публику в сети, не удивительно, ведь кроме тоненьких полос леопардового, вероятно, купальника на эффектной блондинке ничего не было. На фото видны ее бедра, ножки и ягодицы.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret показала свои потрясающие формы

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