Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про звільнення

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в «Слузі народу» і Кабміні. Відомо, що заяву міністра про відставку вже передано Кабміну.

У ній Бабак пояснила своє рішення про звільнення тим, що «не справлялася і не делегувала повноваження».

При цьому поки більшість нардепів «Слуги народу» не знає про звільнення Бабак. Очікується, що відповідну новину оголосять 17 січня на профільному комітеті.

Передбачається, що посаду Бабак займе голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

Відомо, що кандидатуру Бабак в свій час запропонував на посаду міністра прем'єр Олексій Гончарук. Вони разом працювали в BRDO. Зазначалося, що Володимир Зеленський майже відразу погодив кандидатуру Бабак, так як високо оцінив її професійні якості.

Варто відзначити, що новина про відставку міністра наробила особливо багато шуму на тлі скандалу зі злитим в мережу аудиозаписом прослушки з кабінету Гончарука. Прем'єр вів нараду з приводу курсу гривні і економіки країни в цілому. Гончарук висловив думку, що Зеленський "слабкий" в питаннях економіки, також топ-чиновник зізнався і в своїй безпорадності.

"Ухандохали економіку. При господарниках було 4,6. І нічого нікому не доведеш. І ось це все створює у президента відчуття, що ситуація неконтрольована, ми не розуміємо, у нас немає планів. А у нас реально немає планів", - говорить на записі Гончарук.

Після касетного скандалу прем'єр прокоментував, що проти президента і його команди "ведеться сильна робота". Однак, його "не залякають" і він продовжить боротися з корупцією".

Цей скандал вже встиг прокоментувати лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Як зазначив голова фракції, уряд працює, а зупиняти процес і змінювати уряд через оприлюднення якихось плівок, ніхто не буде.

Нагадаємо, Тимошенко накинулася на Зеленського після скандалу з Гончаруком.

Як повідомляла Politeka, змучений Зеленський заговорив після скандалу з прослуховуванням: важлива заява.

Також Politeka писала про скандалі з "плівками Гончарука": у "Слузі народу" розкрили правду про подальшу долю прем'єра.