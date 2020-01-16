Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про звільнення
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в «Слузі народу» і Кабміні. Відомо, що заяву міністра про відставку вже передано Кабміну.
У ній Бабак пояснила своє рішення про звільнення тим, що «не справлялася і не делегувала повноваження».
При цьому поки більшість нардепів «Слуги народу» не знає про звільнення Бабак. Очікується, що відповідну новину оголосять 17 січня на профільному комітеті.
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Передбачається, що посаду Бабак займе голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.
Відомо, що кандидатуру Бабак в свій час запропонував на посаду міністра прем'єр Олексій Гончарук. Вони разом працювали в BRDO. Зазначалося, що Володимир Зеленський майже відразу погодив кандидатуру Бабак, так як високо оцінив її професійні якості.
Варто відзначити, що новина про відставку міністра наробила особливо багато шуму на тлі скандалу зі злитим в мережу аудиозаписом прослушки з кабінету Гончарука. Прем'єр вів нараду з приводу курсу гривні і економіки країни в цілому. Гончарук висловив думку, що Зеленський "слабкий" в питаннях економіки, також топ-чиновник зізнався і в своїй безпорадності.
"Ухандохали економіку. При господарниках було 4,6. І нічого нікому не доведеш. І ось це все створює у президента відчуття, що ситуація неконтрольована, ми не розуміємо, у нас немає планів. А у нас реально немає планів", - говорить на записі Гончарук.
Після касетного скандалу прем'єр прокоментував, що проти президента і його команди "ведеться сильна робота". Однак, його "не залякають" і він продовжить боротися з корупцією".
Цей скандал вже встиг прокоментувати лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Як зазначив голова фракції, уряд працює, а зупиняти процес і змінювати уряд через оприлюднення якихось плівок, ніхто не буде.
Нагадаємо, Тимошенко накинулася на Зеленського після скандалу з Гончаруком.
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