Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в «Слуге народа» и Кабмине. Известно, что заявление министра об отставке уже передано Кабмину.

В нем Бабак пояснила свое решение об уходе тем, что «не справлялась и не делегировала полномочия».

При этом пока большинство нардепов «Слуги народа» не знает об увольнении Бабак. Ожидается, что соответствующую новость объявят 17 января на профильном комитете.

Предполагается, что должность Бабак займет председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

Известно, что кандидатуру Бабак в свое время предложил на должность министра премьер Алексей Гончарук. Они вместе работали в BRDO. Отмечалось, что Владимир Зеленский почти сразу согласовал кандидатуру Бабак, так как высоко оценил ее профессиональные качества.

Стоит отметить, что новость об отставке министра наделала особенно много шума на фоне скандала со слитой в сеть аудиозаписью прослушки из кабинета Гончарука. Премьер вел совещание по поводу курса гривны и экономики страны в целом. Гончарук высказал мнение, что Зеленский "слаб" в вопросах экономики, также топ-чиновник признался и в своей беспомощности.

"Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4,6. И ничего никому не докажешь. И вот это все создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас реально нет планов", - говорит на записи Гончарук.

После кассетного скандала премьер прокомментировал, что против президента и его команды "ведется сильная работа". Однако, его "не запугать" и он продолжит "бороться с коррупцией".

Этот скандал уже успел прокомментировать лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Как отметил глава фракции, правительство работает, а останавливать процесс и менять правительство из-за обнародования неких пленок, никто не будет.

Напомним, Тимошенко набросилась на Зеленского после скандала с Гончаруком.

Как сообщала Politeka, измученный Зеленский заговорил после скандала с прослушкой: важное заявление.

Также Politeka писала о скандале с "пленками Гончарука": в "Слуге народа" раскрыли правду о дальнейшей судьбе премьера.