Актриса Емма Уотсон показала, як виглядає в звичайному житті - зірка "Гаррі Поттера" не побоялася показатися без мейкапу

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитої актриси. Так на новому опублікованому фото артистка заговорила про питання клімату в сучасному світі, при цьому, ймовірно, роблячи фото, лежала на дивані або на ліжку.

Вбрання зірки було досить скромним - светр під горло, вона у підписі до фото щось, очевидно, рекламувала, але найголовніше, на що звернули увагу підписники - так це те, що Емма на фото зображена без мейкапу. Фолловери зазначили, що у зірки чудернацькі веснянки і виразний погляд, і взагалі, що вона дуже симпатична.

Але були і такі, яким пост Уотсон не сподобався - фани визнали його занадто "зафільтрованим" і разом з тим "невиразним".

Раніше ми повідомляли, ще в серпні цього року Еммі Уотсон приписували роман з 40-річним відомим програмістом Бренданом Ірібом.

Пара проводила час в одному з ресторанів міста Санта-Моніка, штат Каліфорнія. Вони кілька годин пробули в ресторані, після чого разом поїхали в невідомому напрямку. При цьому актриса кокетувала зі своїм молодим чоловіком і перебувала в прекрасному настрої.

А ще раніше в мережі обговорювали чутки про роман Емми з колегою по фільмах про Гаррі Поттера Томом Фелтоном. Актриса зізнавалася, що була закохана в нього в дитинстві.

Крім того, в цьому році зірка розбурхала мережу фото в бікіні. Уотсон поділилася знімками відпочинку в Мексиці.

Папарацці помітили Емму Уотсон біля басейну в готелі, і влаштували їй справжню фотосесію. Актриса продемонструвала відмінну фізичну форму і спокусливу фігуру. Емма була в скромному білому купальнику, без принта. Через деякий час вона одягла джемпер і пішла в свій номер.

Нагадаємо, в мережу злили таємні записи Емми Уотсон

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