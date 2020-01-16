Актриса Эмма Уотсон показала, как выглядит в обычной жизни - звезда "Гарри Поттера" не побоялась показаться без мейкапа
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитой актрисы. Так на новом опубликованном фото артистка заговорила о вопросе климата в современном мире, при этом, вероятно, делая фото, лежала на диване или в постели.
Наряд звезды был достаточно скромным - свитер под горло, она в подписи к фото что-то, очевидно, рекламировала, но самое главно, на что обратили внимание подписчики - так это то, что Эмма на фото запечатлена без мейкапа. Фолловеры отметили, что у звезды забавные веснушки и выразительный взгляд, и вообще, что она очень симпатичная.
Но были и такие, которым пост Уотсон не понравился - фаны сочли его слишком "отфильтрованым" и вместе с тем "невзрачным".
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Ранее мы сообщали, еще в августе этого года Эмме Уотсон приписывали роман с 40-летним известным программистом Бренданом Ирибом.
Пара проводила время в одном из ресторанов города Санта-Моника, штат Калифорния. Они несколько часов пробыли в ресторане, после чего вместе уехали в неизвестном направлении. При этом актриса кокетничала со своим молодым человеком и находилась в прекрасном расположении духа.
А еще ранее в сети обсуждали слухи о романе Эммы с коллегой по фильмам о Гарри Поттере Томом Фелтоном. Актриса признавалась, что была влюблена в него в детстве.
Кроме того, в этом году звезда взбудоражила сеть фото в бикини. Уотсон поделилась снимками отдыха в Мексике. Папарацци заметили Эмму Уотсон загорающей у бассейна в отеле, и устроили ей настоящую фотосессию.
Актриса продемонстрировала отличную физическую форму и соблазнительную фигуру. Эмма была в скромном белом купальнике, без принта. Через некоторое время она надела джемпер и ушла в свой номер.
Напомним, в сеть слили тайные записи Эммы Уотсон
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