Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, постала в новому яскравому і спокусливому образі

Красуня опублікувала знімки зі своєї нової фотосесії на сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.

Знаменитість позувала у довгій різнокольоровій сорочці. Великий пояс підкреслив тонку талію зірки. Образ моделі "Victoria’s Secret" завершили стильні окуляри і сумочка.

Примітно, що під нарядром у Келлі не було спідньої білизни. Соковиті принади злегка виглядали з-під тонкої сорочки, яка ледь прикривала сідниці зірки.

Варто відзначити, що на моделі практично немає макіяжу, а завершив її лук високий кучерявий хвіст.

Модель ні на одному з кадрів не подивилася в камеру. Її погляд завжди був відведений в сторону. При цьому дівчина позувала в автомобілі, тримаючись за кермо, або стояла у машини.

Позаду виднілася, ймовірно, затока і безліч яхт.

"Уроки водіння починаються на цьому тижні", підписала знімок ангел "Victoria’s Secret".

Пост знаменитості за день отримав понад 22 тисячі лайків та багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися вишуканістю і сексуальністю Келлі, публіка отримала справжню насолоду.

Нагадаємо, нещодавно Келлі Гейл з'явилася в яскравому купальнику-"трикутниками" і світлих штанах. Вона похвалилася ідеальними формами - струнким тілом, накаченим пресом і пишним бюстом.

Дівчина перебувала на сидінні, розставляючи ноги, читаючи журнал і попиваючи, ймовірно, алкогольний напій, пляшки з яким стояли на столику.

"Понеділки... мені потрібно починати добре, розумієш?", - пдписала знімок Гейл.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл з'явилася в яскравому крихітному бікіні, який ледь прикрив її інтимні місця.

Дівчина насолоджувалася заняттям на яхті, попиваючи в чистій воді коктейль. Від задоволення Келлі навіть прикрила очі і розставила ноги.

Раніше повідомлялося, що модель Victoria’s Secret застигла в позі закинувши тіло назад, і вставши на руки. Одну ногу дівчина витончено підняла.

На фото не можна не відзначити прекрасну форму моделі. Дівчина похвалилася пружними пресом і сідницями. На її нозі можна побачити браслет.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, зірка Victoria’s Secret розставила ноги в чорних панчохах, «від такого зриває дах»: вражаючі кадри

Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати