Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, предстала в новом ярком и соблазнительном образе
Красотка опубликовала снимки со своей новой фотосессии на странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.
Знаменитость позировала в длинной разноцветной рубашке. Большой пояс подчеркнул тонкую талию звезды. Образ модели "Victoria’s Secret" завершили стильные очки и сумочка.
Примечательно, что под нарядром у Келли не было нижнего белья. Сочные прелести слегка выглядывали из-под тонкой рубашки, которая едва прикрывала ягодицы звезды.
Стоит отметить, что на модели практически нет макияжа, а завершил ее лук высокий кудрявый хвост.
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Модель ни на одном из кадров не посмотрела в камеру. Ее взгляд всегда был отведен в сторону. При этом девушка позировала в автомобиле, держась за руль, либо стояла у машины.
Позади виднелся, вероятно, залив и множество яхт.
"Уроки вождения начинаются на этой неделе", подписала снимок ангел "Victoria’s Secret".
Пост знаменитости за день получил более 22 тысячи лайков и много комментариев. Пользователи сети восхищались изящностью и сексуальностью Келли, публика получила настоящее наслаждение.
Напомним, недавно Келли Гейл предстала в ярком купальнике-"треугольниками" и светлых брюках. Она похвасталась идеальными формами - стройным телом, накаченным прессом и пышным бюстом.
Девушка находилась на сиденье, расставляя ноги, читая журнал и попивая, вероятно, алкогольный напиток, бутылки с которым стояли на столике.
"Понедельники... мне нужно начинать хорошо, понимаешь?", - пдписала снимок Гейл.
Ранее мы писали, что Келли Гейл предстала в ярком крохотном бикини, которое едва прикрыло ее интимные места.
Девушка наслаждалась времяпрепровождением на яхте, попивая в чистой воде коктейль. От удовольствия Келли даже прикрыла глаза и расставила ноги.
Ранее сообщалось, что модель Victoria’s Secret застыла в позе запрокинув тело назад, и встав на руки. Одну ногу девушка изящно подняла.
На фото нельзя не заметить прекрасную форму модели. Девушка похвасталась упругими прессом и ягодицами. На ее ноге можно увидеть браслет.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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