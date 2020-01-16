Американська світська левиця Кім Кардаш'ян вразила красою на пляжних фото
39-річна зірка реаліті-шоу, яка любить дивувати шанувальників своїми формами на відвертих фото, опублікувала знімки в одному купальнику цегляного кольору. Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на особисту сторінку в соцмережі американської інста-діви.
Кардашьян сидить прямо на мокрому піску біля самісінької води. По пейзажі можна здогадатися, що знаменитість відвідала каліфорнійський пляж в Лос-Анджелесі. Так, Кім Кардашьян вимазала свою головну гордість в пісок, і сіла на ноги, дивлячись в об'єктив. Її дорогий образ доповнили сонцезахисні окуляри коричневого кольору, довга коса від потилиці до попи, масивні золоті сережки-кільця. Більше на знаменитості нічого не було.
Долар по 40: стало відомо, коли впаде гривня, українцям радять купувати валюту
Міс Україна роздяглася, вигнула спинку і без сорому показала свою красу: "Мрія шейха"
Розповніла зірка «Кварталу 95» вразила новою зовнішністю: «Ого, ось це так форми»
Кошовий з Квартал 95 накинувся на дружину, кадри сімейного скандалу: «Ти куди мене взагалі...?»
Так, Кім Кардашьян похвалилася фігурою на пляжі в різних позах: сидячи на колінах, лежачи, спершись ліктями на пісок і зігнувши одну ногу в коліні, а також прогнувшись у спині. Ці пози можна використовувати для будь фотосесії, щоб вона була вдалою і показала фігуру в найвигідніших ракурсах.
В коментарях до посту Кардашьян, шанувальники зірки написали багато компліментів з приводу її зовнішності:
«Каньє не дозволив це постити, скоріше за все», «Королева», «Божественна», «Така красива», «І жоден пляж ще ніколи не виглядав так добре», «Ти виглядаєш так по-вірменськи тут», «Ідеально», «Добре виглядаєш, дитинко! Подобаються сережки на тебе», «Кімберлі», «Сонце не єдине гаряче на фото», – пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Кім Кардашян показала, як виглядає в чорному обтягуючому костюмі і з яскравим макіяжем. Вона доповнила свій прикид стильним трикотажним чокером на шиї. Але найбільше кидається в очі яскравий макіяж. Адже Кардашьян нанесла на губи нехарактерний для неї сливовий колір.
Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».
Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.