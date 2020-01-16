Американська світська левиця Кім Кардаш'ян вразила красою на пляжних фото

39-річна зірка реаліті-шоу, яка любить дивувати шанувальників своїми формами на відвертих фото, опублікувала знімки в одному купальнику цегляного кольору. Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на особисту сторінку в соцмережі американської інста-діви.

Кардашьян сидить прямо на мокрому піску біля самісінької води. По пейзажі можна здогадатися, що знаменитість відвідала каліфорнійський пляж в Лос-Анджелесі. Так, Кім Кардашьян вимазала свою головну гордість в пісок, і сіла на ноги, дивлячись в об'єктив. Її дорогий образ доповнили сонцезахисні окуляри коричневого кольору, довга коса від потилиці до попи, масивні золоті сережки-кільця. Більше на знаменитості нічого не було.

Так, Кім Кардашьян похвалилася фігурою на пляжі в різних позах: сидячи на колінах, лежачи, спершись ліктями на пісок і зігнувши одну ногу в коліні, а також прогнувшись у спині. Ці пози можна використовувати для будь фотосесії, щоб вона була вдалою і показала фігуру в найвигідніших ракурсах.

В коментарях до посту Кардашьян, шанувальники зірки написали багато компліментів з приводу її зовнішності:

«Каньє не дозволив це постити, скоріше за все», «Королева», «Божественна», «Така красива», «І жоден пляж ще ніколи не виглядав так добре», «Ти виглядаєш так по-вірменськи тут», «Ідеально», «Добре виглядаєш, дитинко! Подобаються сережки на тебе», «Кімберлі», «Сонце не єдине гаряче на фото», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Кім Кардашян показала, як виглядає в чорному обтягуючому костюмі і з яскравим макіяжем. Вона доповнила свій прикид стильним трикотажним чокером на шиї. Але найбільше кидається в очі яскравий макіяж. Адже Кардашьян нанесла на губи нехарактерний для неї сливовий колір.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

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