Емілі Ратаковськи знялася в рекламі нижньої білизни

Артистка з'явилася на новому опублікованому знімку з іншою моделлю в одній лише чорній мереживній білизні. Як передає Politeka.net, модель поділилася фото в своєму комерційному акаунті, де продає білизну «Inamorata», в Instagram.

На знімку модель притулилася п'ятою точкою до іншої дівчини, підтягнувши трусики за мотузочки, а також розвернувшись на камеру. Ратаковски продемонструвала свої груди майже в прозорій білизні, а також рельєфний просушений прес.

Макіяж Емілі зробили неяскравий, щоб не відволікав від рекламованої речі. На її губи завдали лише помаду карамельного кольору, майже в тон шкіри.

«Підтримуємо сексуальність – просто нагадування», – написано під фотографією.

В коментарях шанувальники Емілі Ратаковски відзначили, що вона дуже красива.

«Така красива», «Вгору вгору», «Я радий, що вам подобаються ваші власні речі», «Твій живіт, так», «Ох, любов», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше Емілі Ратаковски вирішила показати домашній атмосферне знімок. Так на фото знаменитість красується в ліжку з величезним псом темного забарвлення.На моделі, схоже, нічого з одягу немає, вона під простирадлами і ніби тримає на руках свого улюбленця. Фото, на якому поблизу зображені зірка і її чотириногий друг дуже сподобалося шанувальникам артистки.

Як відомо, Емілі є ідейним натхненником і власницею бренду Inamorata.

Вона вирішила показати публіці мереживна білизна чорного кольору - артистка розставила ноги на опублікованих кадрах і поправляла волосся. Відома модель Емілі Ратаковски показала кілька пікантних знімків, на яких з'явилася у відвертому купальнику, не приховує ідеальних форм красуні.

Вона щаслива дружина і власниця власного модельного бренду Inamorata, який створює чарівну одяг для жінок: повсякденні сукні, костюми, домашній одяг та прикраси. Головною фішкою бренду є відверте білизна і купальники, які ледве прикривають найпотаємніші частини тіла.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковски з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.