Эмили Ратаковски снялась в рекламе нижнего белья

Артистка предстала на новом опубликованном снимке с другой моделью в одном лишь черном кружевном белье. Как передает Politeka.net, модель поделилась фото в своем коммерческом аккаунте, где продает нижнее белье «Inamorata», в Instagram.

На снимке модель прислонилась пятой точкой к другой девушке, подтянув трусики за веревочки, а также развернувшись на камеру. Ратаковски продемонстрировала свою грудь почти в прозрачном белье, а также рельефный просушенный пресс.

Макияж Эмили сделали неяркий, чтобы не отвлекал от рекламируемой вещи. На ее губы нанесли лишь помаду карамельного цвета, почти в тон кожи.

«Поддерживаем сексуальность – просто напоминание», – написано под фотографией.

В комментариях поклонники Эмили Ратаковски отметили, что она очень красива.

«Такая красивая», «Вверх вверх», «Я рад, что вам нравятся ваши собственные вещи», «Твой живот, о да», «Ох, любовь», – пишут в сети.

Напомним, что ранее Эмили Ратаковски решила показать домашний атмосферный снимок. Так на фото знаменитость красуется в постели с огромным псом темного окраса.На модели, похоже, ничего из одежды нет, она под простынями и будто держит на руках своего любимчика. Фото, на котором вблизи изображены звезда и ее четвероногий друг очень понравилось поклонникам артистки.

Как известно, Эмили является идейным вдохновителем и владелицей бренда Inamorata.

Она решила показать публике кружевное белье черного цвета - артистка расставила ноги на опубликованных кадрах и поправляла волосы. Известная модель Эмили Ратаковски показала несколько пикантных снимков, на которых предстала в откровенном купальнике, не скрывающем идеальных форм красотки.

Она счастливая жена и владелица собственного модельного бренда Inamorata, который создает очаровательную одежду для женщин: повседневные платья, костюмы, домашнюю одежду и украшения. Главной фишкой бренда является откровенное белье и купальники, которые едва прикрывают самые сокровенные части тела.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.