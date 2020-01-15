Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пропустив нараду зі "Слугами народу" і відправився до президента Володимиру Зеленському в офіс після поява скандальної запису

Гончарук пропустив нараду з депутатами партії "Слуга народу". Прем'єр одразу поїхав в Офіс президента на зустріч із Зеленським. Можливо це останній день для глави уряду, повідомляє депутат від СН Олександр Дубинський у соціальних мережах, передає Politeka. (Щоб побачити відео, доскролльте сторінку до кінця).

Відзначимо, скандал розгорівся після того, як в мережі з'явився запис розмови Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової і голови Мінфіну Оксани Маркаровой. Сторони обговорювали курс долара і економічні питання перед зустріччю з Зеленським. Гончарук в розмові назвав його "тупим президентом". Про це повідомляє портал ЗН.юа і зазначає, що запис тільки перша з 14 частин.

Прем'єр зазначив на записи, що погано розбирається в економіці. При цьому він займає посаду глави уряду, в обов'язки якого входить економічна політика та управління об'єктами державної власності.

Слуга Народу Максим Бужанський вже написав, що в 19,12 Гончарук розвернувся перед Радою і "втік" у невідомому напрямку.

Депутат Олександр Дубинський при цьому заявив, що прем'єра потрібно відправити у відставку. Але законних підстав для цього немає, так як у прем'єра імунітет на рік. Тому, припускає Слуга, чиновник повинен сам написати заяву, як і інші учасники діалогу.

Нардеп додає, що вони всі там сміялися, підтримували, а також обговорювали, як перетворити "порожнечу" та економічні помилки в перемогу нової команди.

Раніше ми повідомляли, що Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, повинен був провести нараду з фракцією "Слуги народу", де обговорити економічні показники України.



