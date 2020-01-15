39-річна російська співачка Анна Семенович відверто висловилася, що думає про російських жінок, продемонструвавши засмаглі ноги в мережі

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram.

На знімку Семенович розклалася на двох барних стільцях за дерев'яним пляжним баром. Вона похвалилася довгими засмаглими ніжками, відкинувши довгу прозору туніку синього кольору. Вона доповнила свій образ дзеркальними очками. На фото вона п'є піна-колада з трубочки.

«Улюблені, все хотіла поговорити з вами на дуже незручну для мене тему! Об'їхавши майже всю країну з концертами і спілкуючись з величезною кількістю людей, я можу дуже чітко заявити - в Росії живуть дуже гарні жінки! Жодна країна Світу не може похвалитися таким багатством, наші жінки володіють приголомшливими формами, хоч вони і не відповідають стандартам глянцевих журналів! У нас є не тільки душа , але і грація», – сміливо заявила Анна Семенович в мережі.

Вона також доповнила свій пост тим, що звернулася до чоловіків з хвилюючим багатьох питанням: а чи потрібно худнути до втрати свідомості, або їм все-таки подобаються дівчата в тілі, як сама Семенович.

«Кожен раз їдучи у відпустку я намагаюсь себе обмежувати в їжі і відмовляти у всьому смачненьким, от я і подумала , а навіщо? Я так рада , що останні пару років змінюється мода і змучені голодом тростинки відходять з трендів на другі місця , а такі дівчата з формами , як я 😂😜 лідирують 👌 У мене питання до чоловіків - скажіть нам наші дорогі чоловіки . Вам більше подобатися жінки з формами , де є за що потриматися 😜 або тростинки зовсім без жирку?👇🏼 ......... Поки чоловіки відповідають , я піду вип'ю ще один коктейль і будь, що буде», – наголосила вона на своїй сторінці.

«Звичайно форми, але в міру, як у тебе», «Налий бармен ще келих ігристого вина», – почали жартувати фолловери Анни в мережі.

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