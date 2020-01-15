Уряд Росії на чолі з Медведєвим оголосив про відставку

Дмитро Медведєв оголосив про те, що уряд Росії йде у відставку у повному складі

Відповідну заяву було зроблено у середу, 15 січня, після виступу президента РФ Володимира Путіна з щорічним посланням до Федеральних зборів.

Також повідомляється, що Путін заявив про намір ввести посаду заступника голови Ради безпеки та призначити Медведєва на цю посаду.

Ця новина просто підірвала інтернет - користувачі мережі відреагували на заяву прем'єр-міністра миттєво.



"По колу всіх посунуть як зазвичай", "Дімон, ти куди, ми з тобою ще не закінчили", "Він тепер нам Дімон?", "Краще б ракетою йому бути запропонував і на орбіту з Рогозіним відправив.." ,"Многоходовочки картярського шулера Путіна почалися","Ми потрапили в серіал «Слуга народу»?", "Найімовірніше введуть президентське правління. Варіант хунти Піночета. Країна вже некерована. У провінції прямий саботаж. Злочинність зашкалює. Дай бог, якщо я помиляюся...", - писали в мережі.

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