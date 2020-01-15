Правительство России во главе с Медведевым объявило об отставке

Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство России уходит в отставку в полном составе

Соответствующее заявление было сделано в среду, 15 января, после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Также сообщается, что Путин заявил о намерении ввести должность замглавы Совета безопасности и назначить Медведева на эту должность.

Эта новость просто взорвала интернет - пользователи сети отреагировали на заявление премьер-министра мгновенно.



"По кругу всех подвинут как обычно", "Димон, ты куда, мы с тобой еще не закончили", "Он теперь нам Димон?", "Лучше бы ракетой ему быть предложил и на орбиту с Рогозиным отправил.." ,"Многоходовочки картёжного шулера Путина начались","Мы попали в сериал «Слуга народа»?", "Вероятнее всего введут президентское правление. Вариант хунты Пиночета. Страна уже неуправляема. В провинции прямой саботаж. Преступность зашкаливает. Дай бог если я ошибаюсь...", "Как у Бори Березовского", - писали в сети.

Напомним, Путин будет править вечно, россиян поставили перед фактом.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".