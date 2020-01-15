Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка тальки нещодавно представляла новий кампейн Versace, наразі стала головною героїнею весняної колекції бренду Guess

У фотосесії, деяки знімки з якої опублікували у своєму Instagram, творці та учасники фотосесії, Джей Ло втілила образ справжньої діви 60-х, пише Politeka.net.

"Виба цього разу поєднала образ між італійською кінозіркою 60-х, змішаною з Мадонною з 80-х, змішаною з Софією Лорен." – поділилася Дженніфер Лопес своїм відчуттям від фотосессії.

На фото співачка позує в мереживному одязі: мережевній білій спідниці нище коліна, білому бюстгалтері, а на плечі вона накинула таку ж саму кофтину. На фото вона сидить у деревн’яному кріслі, одну ногу закинувши за бильце, и прикривши промежину спідницею. Так, вона дивиться у бік і відверто сміється. Фото вийшло дуже емоційним і відвертим, через верхню оголену частину тіла.

Окремо слід виділити зачіску Джей Ло, адже с такою її ніколи не бачили раніше. Вона якщо і носить кучері, то дозволяє стилістам зробити лише легкі хвилі на локонах, але ніяк не такі кучері у стилі Мерлін Монро, вище плечей.

В коментарях користувачі мережі зазначили, що Дженніфер Лопес – просто королева, якій немає рівних.

«Королева», «Вона гарна», «Наша королева повернулася», «Така чарівна», «Вау», «Наша королева», «Тааак», «о Боже мій», «Гарна», «Яка гарна жінка💜», «Це найкраще, що я коли-небудь бачив від Джей Ло», «🔥🔥🔥 О М Г. Приголомшливо❤️», – пишуть у мережі американці.

Нагадаємо, що 50-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес ніби випила еліксир молодості і виглядає все також чудово, як і 20 років тому. Актриса побувала на премії "Critics' Choice Movie Awards". Для свого виходу зірка вибрала обтягуючу сукню бежевого відтінку.

Наряд доповнили срібні лямки на талії і спинці. Таке відверте плаття добре підкреслило спортивну форму зірки, тонку талію і пружну п'яту точку.

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