Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая только недавно представляла новый кампейн Versace, сейчас стала главной героиней весенней коллекции бренда Guess

В фотосессии, некоторые снимки из которой опубликовали в своем Instagram, создатели и участники фотосессии, Джей Ло воплотила образ настоящей дивы 60-х, пишет Politeka.net.

"Виба этот раз соединила образ между итальянской кинозвездой 60-х, смешанной с Мадонной из 80-х, смешанной с Софией Лорен." – поделилась Дженнифер Лопес своим ощущением от фотосессии.

На фото певица позирует в кружевном одежде: мережевній белой юбке ниже колена, белом бюстгальтере, а на плечи она накинула такую же кофточку. На фото она сидит в деревн’деревянном кресле, одну ногу закинув за спинку, и прикрыв промежность юбкой. Так, она смотрит в сторону и откровенно смеется. Фото получилось очень эмоциональным и откровенным, за верхнюю обнаженную часть тела.

Отдельно следует выделить прическу Джей Ло, ведь с такой ее никогда не видели раньше. Она если и носит кудри, то позволяет стилистам сделать лишь легкие волны на локонах, но никак не такие локоны в стиле Мерлин Монро, выше плеч.

В комментариях пользователи сети отметили, что Дженнифер Лопес – просто королева, которой нет равных.

«Королева», «Она хорошая», «Наша королева вернулась», «Такая очаровательная», «Вау», «Наша королева», «Да», «Боже мой», «Хорошая», «Какая красивая женщина💜», «Это самое лучшее, что я когда-либо видел от Джей Ло», «🔥🔥🔥 О М Г. Потрясающе❤️», – пишут в сети американцы.

Напомним, что 50-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес будто выпила эликсир молодости и выглядит все также прекрасно, как и 20 лет назад. Актриса побывала на премии "Critics' Choice Movie Awards". Для своего выхода звезда выбрала обтягивающее платье бежевого оттенка.

Наряд дополнили серебряные лямки на талии и спинке. Такое откровенное платье хорошо подчеркнуло спортивную форму звезды, тонкую талию и упругую пятую точку.

Напомним, Дженнифер Лопес показала, как она выглядит в жизни без фотошопа: "На все пятьдесят"

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