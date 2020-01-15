Супермодель Кендалл Дженнер, молодша сестра Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер, знялася в рекламній кампанії Версаче разом з співачкою Дженніфер Лопес

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Кендалл Дженнер в Instagram.

Зірка знялася в стильній рекламної кампанії Versace. У фотосесії і ролику нового кампейна, Кендалл Дженнер знялася в таких нарядах, як і раніше Дженніфер Лопес. Вони повторили образи один одного, засвітивши зайве.

Так, Дженнер з сумочкою версаче на руці позувала в міні-сукню чорного кольору, який відкриває декольте моделі. Вона доповнила свій образ яскравим макіяжем, об'ємними сережками та іншими аксесуарами. Волосся стилісти поклали «вологими» пасмами їй назад.

На іншому фото вона позує зблизька, не дивлячись в об'єктив. На цьому портреті добре можна розглянути не тільки макіяж, а й навіть складочки на губах зірки. На третьому фото молодша з сестер Дженнер засвітила голий живіт, задерши топ над спідницею. Вона продемонстіровала на собі характерний для Версаче тропічний принт і логотипи.

Варто окремо відзначити фон, для якого знялася Дженнер повністю голою. Її груди прикрили спалахами світла на фотошопі, також вона зігнулася, щоб прикрити ногами інтимне місце.

Співачка і актриса Дженніфер Лопес вразила відвертими вбраннями від світового бренду. Заради рекламної кампанії вона вбралася в спокусливі наряди, які відкривали її декольте.

Деякі з них були дійсно екзотичними: з тропічним принтом, аксесуарами, брестками і т. д. Зачіску вона зробила таку, щоб не відволікала увагу від одягу: прилизала волосся назад.

Нагадаємо, що Сестра Кендалл, Кайлі Дженнер, і за сумісництвом наймолодша мільярдер у світі, опублікувала архівний кадр з сестричкою. На ньому Кендалл зображена маленькою, близько 7 років. Фото однією з найкрасивіших моделей світу Кендалл Дженнер з дитинства розлетілося по мережі і зібрав кілька мільйонів відміток «мені подобається».

У коментарях також відзначили, що в дитинстві у Кендалл був зовсім інший ніс, він мав більше крила і іншу форму. Зараз же носик Кендалл Дженнер рівний і акуратний.

Нагадаємо, модель Кендалл Дженнер застали в несподіваному місці: фото красуні.

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