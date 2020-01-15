Супермодель Кендалл Дженнер, молодша сестра Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер, знялася в рекламній кампанії Версаче разом з співачкою Дженніфер Лопес
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Кендалл Дженнер в Instagram.
Зірка знялася в стильній рекламної кампанії Versace. У фотосесії і ролику нового кампейна, Кендалл Дженнер знялася в таких нарядах, як і раніше Дженніфер Лопес. Вони повторили образи один одного, засвітивши зайве.
Так, Дженнер з сумочкою версаче на руці позувала в міні-сукню чорного кольору, який відкриває декольте моделі. Вона доповнила свій образ яскравим макіяжем, об'ємними сережками та іншими аксесуарами. Волосся стилісти поклали «вологими» пасмами їй назад.
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На іншому фото вона позує зблизька, не дивлячись в об'єктив. На цьому портреті добре можна розглянути не тільки макіяж, а й навіть складочки на губах зірки. На третьому фото молодша з сестер Дженнер засвітила голий живіт, задерши топ над спідницею. Вона продемонстіровала на собі характерний для Версаче тропічний принт і логотипи.
Варто окремо відзначити фон, для якого знялася Дженнер повністю голою. Її груди прикрили спалахами світла на фотошопі, також вона зігнулася, щоб прикрити ногами інтимне місце.
Співачка і актриса Дженніфер Лопес вразила відвертими вбраннями від світового бренду. Заради рекламної кампанії вона вбралася в спокусливі наряди, які відкривали її декольте.
Деякі з них були дійсно екзотичними: з тропічним принтом, аксесуарами, брестками і т. д. Зачіску вона зробила таку, щоб не відволікала увагу від одягу: прилизала волосся назад.
Нагадаємо, що Сестра Кендалл, Кайлі Дженнер, і за сумісництвом наймолодша мільярдер у світі, опублікувала архівний кадр з сестричкою. На ньому Кендалл зображена маленькою, близько 7 років. Фото однією з найкрасивіших моделей світу Кендалл Дженнер з дитинства розлетілося по мережі і зібрав кілька мільйонів відміток «мені подобається».
У коментарях також відзначили, що в дитинстві у Кендалл був зовсім інший ніс, він мав більше крила і іншу форму. Зараз же носик Кендалл Дженнер рівний і акуратний.
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