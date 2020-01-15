Американська світська левиця Кім Кардашьян постала в спокусливому сукню у своїй вбиральні

39-річна зірка реаліті-шоу, яка любить дивувати шанувальників екстремальними нарядами або знімками в одній білизні, приголомшила шанувальників новими фото у довгій сукні з широким декольте молочного кольору. Про це повідомляє Politeka.net.

Вона стоїть прямо посеред своєї гардеробної кімнати значних розмірів. На тлі безліч полиць з туфлями на підборах і сумочками різних розмірів і видів. На нижніх полицях стоять чоботи різної висоти з гострими носочками на шпильці. Зазначимо, що кожна поличка зі своєю білою підсвіткою. Також зірка має окрему кімнату для одягу.

Сама Кім Кардашьян позує в сукню молочного кольору на бретелях. Декольте красиво облягає груди зірки, підкреслюючи ідеальні форми. Руки Кардашьян розташувала вздовж сукні, а одну ногу виставила вперед, настільки дозволяє вузьке плаття.

Для підкреслення своїх ніжок, американська селебріті взула прозорі босоніжки.

В коментарях фолловери Кардашьян відзначили, що вона просто блискуча у своєму вбранні. Їй залишили багато компліментів під фото.

«Одна з найгарячіших жінок у всьому Всесвіті», «Приголомшлива», «Гарна», «Господи, це ж рай», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше Кім Кардашьян здивувала новим знімком в чорному обтягуючому костюмі. Наряд доповнює стильний трикотажний чокер на шиї зірки. Але найбільше кидається в очі яскравий макіяж. Адже Кардашьян нанесла на губи нехарактерний для неї сливовий колір. Вона прочинила губи і закинула голову для знімка.

Волосся селебріті укладені рівними пасмами і трохи завите на кінчиках. В коментарях шанувальники Кардашьян відзначили, що їй невластиво так одягатися і фарбується. Більш того, такий стиль не для неї. Такі коментарі з'явилися в мережі під фото відомої Кардашьян.

Також додали, що вона красива в будь-якому образі, адже вона має ідеальну фігуру і зовнішні дані.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

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