Зірка мережі Демі Роуз - нова і британська Кім Кардашьян - показала відвертий кадр

Фігуриста і неросла модель - мрія багатьох чоловіків планети, у будь-якому разі, так стверджують прихильники Роуз в мережі. Цього разу модель підтвердила своє реноме "гарячої" і обтяженої забобонами красуні... Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram фотомоделі.

Так на новому опублікованому фото Роуз красується без білизни і в подертих джінсках. Свої об'ємні груди знаменитість прикрила руками, а ноги в джинсах - розвела, все це камери зняли зблизька.

Фани пишуть різне на адресу моделі під фото - від відвертих образ до явного захоплення:

"Чорт, крихітко! Це гаряче, неймовірно, гаряче!"

"...подерти б на штаття залишки штанів.. і не тільки, це просто бомба... виразно"

"Топ, красуня"

"Неймовірна сексі"

Раніше, на іншому своєму новому знімку Демі Роуз красувалася у верхній частині чорного купальника і спідниці в тон. Крихітні "шторки" купальника ледве прикривають пишні груди ртистки. Дівчина зігнулась у провокуючій позі, "закопиливши" свою не менш пишну, ніж груди п'яту точку.

Крім того, модель приміряла перуку з чорного волосся, чим стала схожою на оригінал, на який вона, можливо, прагне бути схожою - Кім Кардашьян. Деяким, прада, фанатам і користувачам в мережі її зачіска нагадала мультяшну "качку-красуню" з "Качиних історій". Більшість же пише про те, що дівчина перевершує своєю поведінкою в мережі всі можливі очікування і виглядає неймовірно спокусливо.

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