Звезда сети Деми Роуз - новая и британская Ким Кардашьян - показала откровенный кадр

Фигуристая и нерослая модель - мечта многих мужчин планеты, во всяком случае, так утверждают поклонники Роуз в сети. В этот раз модель подтвердила свое реноме "горячей" и необремененной предрассудками красавицы... Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram фотомодели.

Так на новом опубликованом фото Роуз красуется без белья и в изодранных джинсках. Свою объемную грудь знаменитость прикрыла руками, а ноги в джинсах - развела, все это камеры засняли вблизи.

Фаны пишут разное в адрес модели под фото - от откровенных оскорблений до явного восторга:

"Черт, детка! Это горячо, невероятно, горячо!"

"...изодрать бы в клочья остатки штанины и.. не только, это просто бомба... определенно"

"Топ, красавица"

"Невероятная секси"

Ранее, на другом своем новом снимке Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

Кроме того, модель примерила парик из черных волос, чем еще более стала походить на оригинал, на который она, возможно, стремится быть похожей - Ким Кардашьян. Некоторым, прада, фанатам и пользователям в сети ее прическа напомнила мультяшную "утку-красотку" из "Утиных историй". Большинство же пишет о том, что девушка превосходит своим поведением в сети все возможные ожидания и выглядит невероятно соблазнительно.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.