Чоловік Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов, розповів про свої операції

Влад Топалов зробив новий пост, в якому поскаржився на Діда Мороза. За його словами, останній його образив, переплутавши списки бажань. Так, співакові довелося перенести дві операції за два тижні нового року. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку російського співака.

«2 тижня 2020 - 2 операції!!!! явно Дід Мороз переплутав записки там у себе! Зовсім не це я писав, поки били куранти! Та ще й зжерти папір довелося!!!!! Дорогий Дідусь Мороз. Я все розумію, поки без претензій, тобі теж треба випити та відпочити. Але ти, як прийдеш в себе, перевір, будь ласка, списки бажань. В моїх щотижневих скальпелів і крові не було!!!! З Вдячністю в будь-якому випадку за свою сім'ю, твій Я!!!!», – написав Топалов в мережі.

На фото він лежить на дивані з перемотанным еластичним бинтом тулубом. Волосся на його голові скуйовджене, а особа изможденно зморшками.

В коментарях шанувальники почали питати співака про його самопочуття і причини операцій.

«А що за операція, видужуй», «Здоров'я», «Тримайся 👍😀», «Що сталося?😳 выздоравливайте! 🙏🏻», «Все буде добре!!!!! 👍», «Якнайшвидшого одужання!», «А що сталося???», «Одужуй!!!», «Бажаю міцного здоров'я 🙌», «Ого, що сталося то? Поправляти !!!!!», «Що сталося з вами? Выздоравливайте!😞», «Вау😯 поправляти швидше!», «А що у вас? Выздоравливайте.», «Ви не один такий )) чет також рік почався не Особливо 🤦🏻‍♀️😂 ну я в передчутті прекрасного 😍😂🙈🎁», «Ппц😢 поправляти швидше☕🍎 Дід мороз, вже який рік поспіль у мене плутає записки🙈😢Ось і знову 😦🔫переплутав, теж захворіла 😢😢😢», «Прям мої думки до Діда Мороза, теж здається що то переплутав .... якнайшвидшого одужання», «А що сталося?? Я щось пропустила??», «З Богом, Влад! Здоров'я!!», – відзначили фоловерів.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.