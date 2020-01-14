Муж Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов, рассказал про свои операции

Влад Топалов сделал новый пост, в котором пожаловался на Деда Мороза. По его словам, последний его обидел, перепутав списки желаний. Так, певцу пришлось перенести две операции за две недели нового года. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу российского певца.

«2 недели 2020 - 2 операции!!!! явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!!!! Дорогой Дедушка Мороз. Я всё понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придёшь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой , Я!!!!», – написал Топалов в сети.

На фото он лежит на диване с перемотанным эластичным бинтом туловищем. Волосы на его голове взъерошены, а лицо изможденно морщинами.

В комментариях поклонники начали спрашивать певца о его самочувствии и причинах операций.

«А что за операция, поправляйся», «Здоровья», «Держись 👍😀», «Что случилось?😳 выздоравливайте! 🙏🏻», «Все будет хорошо!!!!! 👍», «Скорейшего выздоровления!», «А что случилось???», «Выздоравливай!!!», «Желаю крепкого здоровья 🙌», «Ого, что случилось то? Поправляйтесь !!!!!», «Что случилось с вами? Выздоравливайте!😞», «Вау😯 поправляйтесь скорее!», «А что у вас? Выздоравливайте.», «Вы не один такой )) чёт также год начался не Особо 🤦🏻‍♀️😂 ну я в предвкушении прекрасного 😍😂🙈🎁», «Ппц😢 поправляйтесь скорее☕🍎 Дед мороз, уже какой год подряд у меня путает записки🙈😢Вот и снова 😦🔫перепутал, тоже заболела 😢😢😢», «Прям мои мысли к Деду Морозу, тоже кажется что то перепутал .... скорейшего выздоровления», «А что случилось?? Я что-то пропустила??», «С Богом, Влад! Здоровья!!», – отметили фолловеры.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

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