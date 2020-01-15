Модель без сорому показала свої принади

Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, позувала на яхті з келихом алкогольного напою

Красуня з'явилася в яскравому купальнику-"трикутниками" і світлих штанах, пише Рoliteka.net.

Модель "Victoria’s Secret" похвалилася ідеальними формами - струнким тілом, накаченим пресом і пишним бюстом.

Дівчина перебувала на сидінні, розставляючи ноги, читаючи журнал і попиваючи, ймовірно, алкогольний написток, пляшки з які стояли на столику.

Дівчина також пристрасно відкривала губи і гладила волосся, закинувши голову назад. Від зірки не можна було відвести очей.

"Понеділки... мені потрібно починати добре, розумієш?", - пдписала яскраві знімки зірка "Victoria’s Secret".

Майже за добу пост знаменитості зібрав майже 38 тисяч лайків та багатокоментарів.

Люди хвалили модель за зовнішність і ефектні знімки.

Нагадаємо, Келлі продемонструвала апетитне тіло в маленькому блакитному бікіні, яке ледь прикриває її груди. Також дівчина показала свій пружний живіт і стрункі ніжки.

Модель розпустила вологе від купання волосся. Виглядає Келлі просто приголомшливо.

За 17 годин пост дівчини зібрав понад 63 тисяч лайків та багато коментарів.

Раніше ми писали, що колишня модель "Victoria’s Secret" Хайді Клум продемонструвала одну зі своїх знаменитих і найкрасивіших частин тіла.

Зірка світових подіумів вирішила похвалитись своїми довгими ніжками, але, схоже, навіть трохи перестаралася.

Так, на новому знімку артистка з'явилася в екстремальній-міні сукні. Доповнив образ яскравий макіяж.

Нагадаємо також, що модель "Victoria’s Secret" Розі Хантінгтон-Уайтлі порадувала своїм оголеним тілом сотні тисяч своїх прихильників. На, ймовірно, рекламному, кадрі довгонога красуня лежить на білосніжних простирадлах у рожевого кольору білизні.

Наречена популярного актора Джейсона Стетхема постала перед публікою з класичною укладкою і стриманим мейком.

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Модель позувала біля хатини під солом'яною стріхою, присівши на жовтий мотоцикл.

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