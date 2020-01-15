Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, позировала на яхте с бокалом алкогольного напитка
Красотка предстала в ярком купальнике-"треугольниками" и светлых брюках, пишет Рoliteka.net.
Модель "Victoria’s Secret" похвасталась идеальными формами - стройным телом, накаченным прессом и пышным бюстом.
Девушка находилась на сиденье, расставляя ноги, читая журнал и попивая, вероятно, алкогольный написток, бутылки с которы стояли на столике.
Девушка также страстно приоткрывала губы и гладила волосы, запрокинув голову назад. От звезды нельзя было отвести глаз.
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"Понедельники... мне нужно начинать хорошо, понимаешь?", - пдписала яркие снимки звезда "Victoria’s Secret".
Почти за сутки пост знаменитости собрал почти 38 тысяч лайков и много комментариев.
Люди хвалили модель за внешность и эффектные снимки.
Напомним, Келли продемонстрировала аппетитное тело в маленьком голубом бикини, которое едва прикрывает ее грудь. Также девушка показала свой упругий живот и стройные ножки.
Модель распустила влажные от купания волосы. Выглядит Келли просто потрясающе.
За 17 часов пост девушки собрал более 63 тысяч лайков и много комментариев.
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