Модель без стеснения показала свои прелести

Модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, позировала на яхте с бокалом алкогольного напитка

Красотка предстала в ярком купальнике-"треугольниками" и светлых брюках, пишет Рoliteka.net.

Модель "Victoria’s Secret" похвасталась идеальными формами - стройным телом, накаченным прессом и пышным бюстом.

Девушка находилась на сиденье, расставляя ноги, читая журнал и попивая, вероятно, алкогольный написток, бутылки с которы стояли на столике.

Девушка также страстно приоткрывала губы и гладила волосы, запрокинув голову назад. От звезды нельзя было отвести глаз.

"Понедельники... мне нужно начинать хорошо, понимаешь?", - пдписала яркие снимки звезда "Victoria’s Secret".

Почти за сутки пост знаменитости собрал почти 38 тысяч лайков и много комментариев.

Люди хвалили модель за внешность и эффектные снимки.

Напомним, Келли продемонстрировала аппетитное тело в маленьком голубом бикини, которое едва прикрывает ее грудь. Также девушка показала свой упругий живот и стройные ножки.

Модель распустила влажные от купания волосы. Выглядит Келли просто потрясающе.

За 17 часов пост девушки собрал более 63 тысяч лайков и много комментариев.

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Так, на новом снимке артистка предстала в экстремальном-мини платье. Образ дополнил яркий макияж.

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