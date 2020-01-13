Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала новий яскравий образ в червоному платті

На фото Оля позує в шикарному червоному прозорому платті. Декольте виявилося в ньому досить пристойним і можна помітити, що Фреймут вирішила обійтися без білизни. Зазначимо,. що сукня на телеведучій прозоре. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"У такій сукні тільки в Голлівуд або на Нобель Фест", "Красуня", "Дуже красива", "Леді в червоному ви прекрасні", "Розкішна", "Оля, неймовірно красиве плаття. Вам йде. Ви красуня", "Сукня просто бомба", "Краса".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська телеведуча Оля Фреймут приголомшила визнанням про своєму колезі Сергію Притулі. Так, ведуча здивувала відповіддю на питання про те, що думає про колишньому колезі Сергію Притулі.

«Сумую. Тому що я з тих, хто, якщо любить, то назавжди», - зазначила вона.

У той же час Фреймут розповіла, чому не братиме участь у новому сезоні популярного шоу «Від пацанки до панянки».

«Хороший проект, але без мене. Тому що в компанії мого чоловіка… Чоловік і дружина разом працювати не можуть», - підкреслила вона.

Повідомлялося, що українська телеведуча Ольга Фреймут вирішила показати себе в молодості.

Зірка поділилася архівних знімком у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. На фото Ользі всього 20 років. У кадрі вона постала з накинутою на плечі в'язаній шаллю білого кольору. Красуня кокетливо дивиться прямо в кадр. Примітно, що колір волосся та стрижка у Фреймут практично не змінилися.

"А які ви були в 20 років?) Надсилайте фото в коментарях", - підписала знімок Ольга.

Коментують у більшості зазначили, що провідна залишилася така ж, незважаючи на те, що минуло 17 років.

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