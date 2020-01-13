Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала новый яркий образ в красном платье

На фото Оля позирует в шикарном красном прозрачном платье. Декольте оказалось в нем довольно приличным и можно заметить, что Фреймут решила обойтись без белья. Отметим,. что платье на телеведущей прозрачное. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"В таком платье только в Голливуд или на Нобель Фест", "Красавица", "Очень красивая", "Леди, в красном вы прекрасны", "Роскошная", "Оля, невероятно красивое платье. Вам идет. Вы красавица", "Платье просто бомба", "Красота".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская телеведущая Оля Фреймут ошеломила признанием о своем коллеге Сергее Притуле. Так, ведущая удивила ответом на вопрос о том, что думает о бывшем коллеге Сергее Притуле.

«Скучаю. Потому что я из тех, кто если любит, то навсегда», - отметила она.

В то же время Фреймут рассказала, почему не будет принимать участие в новом сезоне популярного шоу «Від пацанки до панянки».

«Хороший проект, но без меня. Потому что в компании моего мужа… Муж и жена работать вместе не могут», - подчеркнула она.

Сообщалось, что украинская телеведущая Ольга Фреймут решила показать себя в молодости.

Звезда поделилась архивным снимком у себя на странице в соцсети Фейсбук. На фото Ольге всего 20 лет. В кадре она предстала с накинутой на плечи вязаной шалью белого цвета. Красавица кокетливо смотрит прямо в кадр. Примечательно, что цвет волос и стрижка у Фреймут практически не поменялись.

"А які ви були в 20 років?) Надсилайте фото в коментарях", - подписала снимок Ольга.

Комментирующие в большинстве отметили, что ведущая осталась такая же, несмотря на то, что прошло 17 лет.

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