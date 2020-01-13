Анна Семенович показала, як зустрічає Старий новий рік на Сейшелах



Відома російська співачка відправилася відпочивати в теплі краї і зараз щосили насолоджується своєю відпусткою. Як повідомляє Politeka, 13 січня артистка опублікувала серію коротких відео в своєму Instagram Сторіс, на яких показала, чим займається на курорті.

У першому відео Семенович вітає своїх шанувальників зі Старим новим роком. Причому робить вона це прямо на пляжі. Співачка знімає в основному своє обличчя, проте в кадрі також помітний її квітчастий купальник без лямок, який підкреслює достоїнства її фігури.

«Сьогодні за планом засмага ніжок і пузіка», - розповіла Семенович.

Трохи пізніше вона поділилася новими відео, на яких фанати можуть побачити, як їй роблять масаж. Співачка, лежачи без одягу і прикриваючись одним лише простирадлом, розповідає про те, як маленька дівчинка-масажистка пром'яла їй «весь грудний відділ». Семенович уточнила, що ця проблема вкрай актуальна для жінок з великими грудьми, як у неї.

«Я в захваті!», - зізналася зірка.

Варто відзначити, що шанувальники не змогли відреагувати на пост співачки, так як він був розміщений в розділі Сторіс.

Раніше ми повідомляли, що спокуслива Семенович вразила соковитими формами в блакитній воді.

Семенович почала активно публікувати знімки з відпочинку на Сейшелах. Так, вона показала свої пишні груди в різнобарвному купальнику, сидячи в басейні з видом на блакитну воду. Фотографії вийшли дуже гарними, а сама Семенович на них – фігуристою красунею.

«Я кожен день жадібно дивлюся на цю красу і хочу зберегти її у своїй пам'яті. Це тепле сонце пестить мою шкіру, а океан гойдає на хвилях, щебетання пташок заспокоює в затінку, і я солодко засинаю. Ціную кожну мить свого життя і дякую всесвіт за можливості... А ще , буду дуже вдячна вам за лайки, це дасть мені мотивацію не лінуватися і більше знімати для вас сторіс», – вона написала в пості під фото.

Нагадаємо, волога Семенович пограла "арбузиками" у воді: "Допомагають не потонути".

Як повідомляла Politeka, спокуслива Семенович вразила соковитими формами в блакитній воді.

Також Politeka писала, що Семенович сильно розповніла і налякала зовнішнім виглядом на відпочинку.