Анна Семенович показала, как встречает Старый новый год на Сейшелах
Известная российская певица отправилась отдыхать в теплые края и сейчас вовсю наслаждается своим отпуском. Как сообщает Politeka, 13 января артистка опубликовала серию коротких видео в своем Инстаграм Сторис, на которых показала, чем занимается на курорте.
В первом видео Семенович поздравляет своих поклонников со Старым новым годом. Причем делает она это прямо на пляже. Певица снимает в основном свое лицо, однако в кадре также заметен ее цветастый купальник без лямок, который подчеркивает достоинства ее фигуры.
«Сегодня по плану загар ножек и пузика», - рассказала Семенович.
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Чуть позже она поделилась новыми видео, на которых фанаты могут увидеть, как ей делают массаж. Певица, лежа без одежды и прикрываясь одной лишь простыней, рассказывает о том, как маленькая девочка-массажистка промяла ей «весь грудной отдел». Семенович уточнила, что эта проблема крайне актуальна для женщин с большой грудью, как у нее.
«Я в восторге!», - призналась звезда.
Стоит отметить, что поклонники не смогли отреагировать на пост певицы, так как он был размещен в разделе Сторис.
Ранее мы сообщали, что соблазнительная Семенович впечатлила сочными формами в лазурной воде.
Семенович начала активно публиковать снимки с отдыха на Сейшелах. Так, она показала свою пышную грудь в разноцветном купальнике, сидя в бассейне с видом на лазурную воду. Фотографии получились очень красивыми, а сама Семенович на них – пленящей фигуристой красоткой.
«Я каждый день жадно смотрю на эти красоты и хочу сохранить их в своей памяти. Это теплое солнце ласкает мою кожу, а океан качает на волнах, щебетание птичек успокаивает в тенёчке, и я сладко засыпаю. Ценю каждое мгновение своей жизни и благодарю вселенную за возможности... А ещё , буду очень благодарна вам за лайки, это даст мне мотивацию не лениться и больше снимать для вас сторис», – написала она в посте под фото.
Напомним, влажная Семенович поиграла "арбузиками" в воде: "Помогают не утонуть".
Как сообщала Politeka, соблазнительная Семенович впечатлила сочными формами в лазурной воде.
Также Politeka писала, что Семенович сильно располнела и напугала внешним видом на отдыхе.