Артистка вразила формами під час однієї з премій

50-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес ніби випила еліксир молодості і виглядає все також чудово, як і 20 років тому

Актриса побувала на премії "Critics' Choice Movie Awards", пише Рoliteka.net. Для свого виходу зірка вибрала обтягуючу сукню бежевого відтінку.

Наряд доповнили срібні лямки на талії і спинці. Таке відверте плаття добре підкреслило спортивну форму зірки, тонку талію і пружну п'яту точку.

Варто відзначити, що сукня зі шлейфом, який волочився по підлозі.

Лопес доповнила образ елегантною сумочкою і масивними сережками.

Знімок артистка опублікувала на сторінці в Instagram.

На фото помітно, що у зірки зовсім немає зморшок. Зачіска - довгий хвіст ідеально доповнила образ Лопес.

На фото Джей Ло стояла впівоберта, дивлячись в один з об'єктивів. Перед такою жінкою ніколи не встоїш.

Нагадаємо, 50-річна Дженніфер Лопес вразила шанувальників своєю фігурою під час рекламної кампанії.

Зірка знялася в стильній рекламній кампанії Versace. У фотосесії і ролику нового кампейна Лопес засвітила розкішні форми в дивовижних вбраннях.

Співачка і актриса вразила відвертими вбраннями від світового бренду. Заради рекламної кампанії вона вбралася в спокусливі наряди, які відкривали її декольте.

Раніше ми писали, що недавно Дженніфер Лопес позувала то в шкіряному, то в латексному литому темному костюмі - волосся зірка підібрала вгору, погляд "хижачки" - зоряна красуня в своєму репертуарі.

Як відомо, Дженніфер Лопез не багато, не мало 50 років, але при цьому вона в черговий раз зібралася заміж, виховує дітей, виступає і взагалі - продовжує вести активний спосіб життя.

Раніше повідомлялося, що Джей Ло - підтягнута, а її обличчя - без єдиної зморшки.

Відповідні знімки із зіркою публікують в різних журналах, до того ж і сама співачка розміщує фото на своїй сторінці в Instagram.

Однак настирливі папараці не упускають моменту показати зірку з іншого боку. У мережі можна зустріти знімки, як артистка виглядає насправді без фотошопу і підібраного ракурсу.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, як вона виглядає в житті без фотошопу: "На всі п'ятдесят"

Також ми писали, що дочка Дженніфер Лопес вразила своїм голосом.

Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопес засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі фото злили в мережу.