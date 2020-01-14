Артистка поразила формами во время одной из премий

50-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес будто выпила эликсир молодости и выглядит все также великолепно, как и 20 лет назад

Актриса побывала на премии "Critics' Choice Movie Awards", пишет Рoliteka.net. Для своего выхода звезда выбрала обтягивающее платье бежевого оттенка.

Наряд дополнили серебрянные лямки на талии и спинке. Такое откровенное платье хорошо подчеркнуло спортивную форму звезды, тонкую талию и упругую пятую точку.

Стоит отметить, что платье было со шлейфом, который волочился по полу.

Лопес дополнила образ элегантной сумочкой и массивными серьгами.

Снимок артистка опубликовала на странице в Инстаграм.

На фото заметно, что у звезды совсем нет морщин. Прическа - длинный хвост идеально дополнила образ Лопес.

На фото Джей Ло стояла вполоборота, глядя в один из объективов. Перед такой женщиной никогда не устоишь.

Напомним, 50-летняя Дженнифер Лопес поразила поклонников своей фигурой во время рекламной кампании.

Звезда снялась в стильной рекламной кампании Versace. В фотосессии и ролике нового кампейна Лопес засветила роскошные формы в удивительных нарядах.

Певица и актриса поразила откровенными нарядами от мирового брэнда. Ради рекламной кампании она облачилась в соблазнительные наряды, которые открывали ее декольте.

Ранее мы писали, что недавно Дженнифер Лопес позировала то ли в кожаном, то ли в латексном литом темном костюме - волосы звезда подобрала вверх, взгляд "хищницы" - звездная красавица в своем репертуаре.

Как известно, Дженнифер Лопез не много, не мало 50 лет, но при этом она в очередной раз собралась замуж, воспитывает детей, выступает и вообще - продолжает вести активный образ жизни.

Ранее сообщалось, что Джей Ло - подтянутая, а ее лицо - без единой морщинки.

Соотвествующие снимки со звездой публикуют в различных журналах, к тому же и сама певица размещает фото на своей странице в Инстаграм.

Однако назойливые папарацци не упускают момента показать звезду с другой стороны. В сети можно встретить снимки, как артистка выглядит на самом деле без фотошопа и подобранного ракурса.

Напомним, Дженнифер Лопес показала, как она выглядит в жизни без фотошопа: "На все пятьдесят"

Также мы писали, что дочь Дженнифер Лопес потрясла своим голосом.

Еще Рoliteka сообщала, что Дженнифер Лопес засветила лишнее, пикантный конфуз увидели все фото слили в сеть.